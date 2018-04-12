Gilan Holding успешно участвовал в туристической выставке AITF-2018

2018-04-12 10:40 | www.apa.az | 5

Gilan Holding успешно участвовал в 17-ой Азербайджанской международной выставке «Туризм и путешествия» AITF-2018. На выставке Gilan Holding был представлен Gilan Hospitality Group.

Стенд Gilan Hospitality Group вызвал большой интерес как у местных, так и у зарубежных посетителей выставки. Они получили обширную информацию об отелях сети Qafqaz, отелях Chenot Palace Hotel Gabala и Pullman Hotel Baku, развлекательном центре Qəbələnd, Конгресс-центре имени Гейдара Алиева в Габале, ознакомились с услугами и продуктами Gilan Hospitality Group. Кроме того, выставка AITF 2018 предоставила Gilan Hospitality Group возможности для налаживания новых деловых связей.

AITF 2018, прошедшая в Бакинском выставочном центре, приняла 277 компаний и организаций из 20 стран мира и охватила свыше 90 туристических направлений.