ECR: Выборы были проведены в соответствии с национальным законодательством

2018-04-12 10:50 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, члены группы Беата Собкевич и Ришард Чарнексий сказали, что выборы были проведены в соответствии с национальным законодательством, правовые рамки и требования Избирательного кодекса были соблюдены: «С политической точки зрения была обеспечена многовекторная и конкурентная среда. Общая атмосфера была спокойной, все моменты соответствовали самым высоким международным стандартам. К сожалению, 4 политические структуры - Национальный совет демократических сил, движение РЕАЛ, партии «Умид» и «Мусават» бойкотировали выборы. Делегация ECR считает, что это повлияет на инклюзивность процесса. Были обеспечены свобода избирательного права и тайное голосование. Наблюдатели не зарегистрировали какие-либо инциденты. Процесс голосования был адекватным и соответствовал международным стандартам, практике. В день голосования мы не зафиксировали случаи нарушения Избирательного кодекса. Мы не стали свидетелями внешнего вмешательства и давления на избирателей. Была создана безопасная атмосфера».

Сообщается, что несмотря на это, в некоторых избирательных участках были выявлены нарушения в связи с проставлением печати, использованием бюллетеней, правильной идентификацией избирателей. Однако наблюдатели не смогли определить источник этого: «Несмотря на то, что эти редкие случаи не смогли оказать влияния на результат выборов, миссия осуждает такие инциденты и призывает ЦИК расследовать их с целью предотвращения подобных случаев в будущем».

Члены миссии выразили также обеспокоенность в связи с небольшим временем, отведенным для участия широкой аудитории либо предоставления партиям и кандидатам равноправных условий в дебатах по причине проведения внеочередных выборов.

Они выразили уверенность на расширение сотрудничества в будущем с международными структурами, в том числе БДИПЧ, а также на расследование информация о возможных нарушениях в соответствующем порядке.