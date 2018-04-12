К сведению ищущих работу: Есть вакансии в госорганах

2018-04-12 11:08 | www.oxu.az | 6

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил о начале стадии собеседования конкурса на занятие 514 административных должностей категорий BA (64 вакансии) и BB (450 вакансий) в 17 государственных органах.

Об этом Oxu.Az сообщили в ГЭЦ.

В информации говорится, что регистрация для стадии собеседования конкурса продлится месяц – до 12 мая 2018 года.

Должностные инструкции для представленных на конкурс вакантных должностей размещены на интернет-портале Центра.

Вакансии представлены следующими государственными органами:

Минсельхоз – 443 вакансии, Министерство молодежи и спорта – 14 вакансий, Минфин – 17 вакансий, Министерство образования – 6 вакансий, ASAN – 6 вакансий, Физулинский районный суд – 2 вакансии, Билясуварский районный суд – 1 вакансия, Гаджигабульский районный суд – 1 вакансия, Мингячевирский районный суд – 2 вакансии, Шамкирский районный суд – 1 вакансия, Ширванский районный суд – 2 вакансии, Товузский районный суд – 1 вакансия, Евлахский районный суд – 3 вакансии, Агстафинский районный суд – 4 вакансии, Гянджинский военный суд – 2 вакансии, Шекинский районный суд – 4 вакансии, Лянкяранский районный суд – 5 вакансий.

Эльвин Пашазаде

