Российские корабли покинули базу в Сирии

2018-04-12 11:11 | www.oxu.az | 5

Российские военные корабли покинули сирийский порт Тартус.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Newsru.com, это следует из спутниковых снимков, опубликованных компанией Image Satellite Internacional.

На одном из фото видны стоящие в порту семь кораблей, два противодиверсионных катера «Грачонок» и две дизельные подводные лодки. Из второго снимка, датированного 11 апреля, следует, что большинства кораблей в Тартусе уже нет, в порту осталась лишь одна субмарина.

«Исчезновение большинства кораблей российского ВМФ из порта Тартус, Сирия. В настоящее время пропавшие корабли военно-морского флота развернуты в море из-за возможных грядущих ударов. Осталась только одна подводная лодка класса «Кило», - говорится в сообщении компании.

А.М.

