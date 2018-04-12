Прошедшие в Азербайджане президентские выборы запомнились высокой активностью избирателей - литовский парламентарий

2018-04-12 11:05 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Состоявшиеся в Азербайджане президентские выборы запомнились высокой активностью избирателей. Об этом в ходе пресс-конференции в четверг в Баку сказал председатель комитета литовского парламента по правам человека Валериус Симулик.

"Наша делегация посетила 30 избирательных участков, общалась с гражданами, членами комиссий. В Азербайджане серьезно и профессионально подготовились к выборам. Граждане искренне общались, с нами, делились своими мыслями. Очень рады активности на выборах, которая является одним из индикаторов того, что гражданское обществе активно участвует в политической жизни страны", - отметил Симулик.

В среду в Азербайджане прошли президентские выборы.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

После обработки бюллетеней с 5201 избирательного участка, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86 процентов голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 19:00 дня голосования, на президентских выборах в республике проголосовали 74,51 процента, то есть 3 959 553 избирателя.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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