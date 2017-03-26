Не менее 15 человек ранены в результате взрыва в Ливерпуле

2017-03-26 03:23 | www.trend.az | 3

По меньшей мере 15 человек получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в субботу вечером в пригороде Ливерпуля на западе Англии, передает ТАСС со ссылкой на газету Mirror.

Взрыв прогремел в частном доме, практически полностью разрушив здание. Осколками оказались повреждены и соседние строения, в их числе переполненный ресторан и магазины.

На месте ЧП работают спасатели и полиция. Пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, мог взорваться баллон с бытовом газом.