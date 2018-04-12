UTair с 6 июня открывает прямой рейс из Тюмени в Баку

2018-04-12 10:54 | www.apa.az | 7

Российская компания UTair с 6 июня 2018 года начнет выполнение прямых рейсов по маршруту Тюмень-Баку.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на «Интерфакс», полеты будут выполняться раз в неделю - по воскресеньям. Вылет из тюменского аэропорта «Рощино» будет производиться в 18:00 по местному времени, прибытие в Международный аэропорт Гейдар Алиев - в 20:30 по местному времени. Полеты в данном направлении будут выполняться в течение летнего сезона и продлятся до 5 сентября 2018 года.