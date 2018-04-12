Неждет Унувар: «На выборах женщины были активнее мужчин»

2018-04-12 10:54 | www.apa.az | 7

«Вчера в течение дня мы наблюдали за ходом голосования на избирательных участках. Меры по безопасности во время голосования были на высоком уровне».

Как сообщает АПА, об этом сказал руководитель турецко-азербайджанской межпарламентской дружеской группы Неждет Унувар. Он отметил, что выборы прошли в атмосфере свободы и демократии, никаких нарушений отмечено не было: «Женщины проявили большую активность, чем мужчины. Поздравляем Ильхама Алиева с победой на выборах. Желаем Азербайджану большего развития».