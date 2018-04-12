Иностранные депутаты о выборах в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

2018-04-12 11:14 | www.oxu.az | 4

Мы заявляем, что выборы прошли демократично и справедливо. Мы впервые наблюдали за выборами в формате сотрудничества в качестве представителя тюркоязычных государств. Увидели формирование определенного опыта и принципов. От имени ТюркПА благодарим Азербайджан за созданные условия.

Как передает Oxu.Az, об этом генсек ТюркПА Алтынбек Мамаюсупов сказал на пресс-конференции по случаю президентских выборов.

10:43

Выборы президента в Азербайджане прошли в полном соответствии с международными стандартами и нормами.

Как передает Oxu.Az, об этом на пресс-конференции в четверг заявил глава наблюдательной миссии Тюркского совета Омар Коджаман.

«Мы желаем, чтобы выборы в Азербайджане пошли на пользу азербайджанскому народу. Выборы были очень демократичными. Ничто не оказывает негативное воздействие на результаты выборов, и мы не увидели ни одного нарушения», - сказал О.Коджаман.

10:24

Литовские депутаты остались очень довольны ходом голосования в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az, об этом депутат парламента Литвы Валериус Симулик сказал на пресс-конференции в связи с президентскими выборами, состоявшимися в Азербайджане 11 апреля.

«Выборы были организованы просто прекрасно. Наблюдалась высокая активность избирателей. Поздравляем всех с этими выборами», - отметил он.

10:10

Заместитель главы межпарламентской группы дружбы Киргизия-Азербайджан Талайбек Масабиров заявил в четверг, что голосование на выборах президента в Азербайджане прошло на равных условиях.

«Вчера мы побывали в примерно 10 избирательных пунктах. Выборы в Азербайджане были проведены в очень демократических условиях, никаких нарушений закона мы не увидели», - сказал Т.Масабиров.

«Поздравляю Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана», - сказал он.

«Выборы в Азербайджане были нормальными. Мы побывали в семи избирательных пунктах и все было организовано очень хорошо. Для избирателей были созданы все условия. Поэтому могу сказать, что выборы прошли нормально», - такое заявление сделал депутат из Великобритании Дэвид Моррис.

09:45

Депутаты из зарубежных стран признают, что выборы президента в Азербайджане прошли в демократической атмосфере.

«В первую очередь, я благодарен парламенту Азербайджана. Я впервые здесь, и меня встретили с большим уважением. Мы побывали на 14 избирательных участках, и могу сказать, что выборы были демократическими. Желаю успехов вашему народу».

Как передает Oxu.Az, об этом чешский депутат Иржи Валента сказал на пресс-конференции по итогам президентских выборов в Азербайджане.

В свою очередь румынский депутат Виктор Понта сказал, что выборы соответствовали принципам демократии:

«Выборы прошли в соответствии с международными стандартами. Мы подробно изложим свою позицию в письменной форме».

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

