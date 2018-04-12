Названа дата объявления итогов выборов

2018-04-12 11:19 | www.oxu.az | 6

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана подведет итоги выборов президента до 21 апреля.

Как передает Oxu.Az, пресс-секретаря ЦИК Шахин Асадли сообщил, что согласно законодательству, Центризбирком должен завершить президентские выборы и представить результаты в Конституционный суд для утверждения не позднее чем через 10 дней со дня начала выборов.

По его словам, Конституционный суд Азербайджанской Республики официально объявляет об итогах выборов спустя 14 дней после дня голосования:

«Решение Конституционного суда по этому поводу является окончательным».