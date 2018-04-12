Доллар начал расти к японской иене

2018-04-12 10:56 | www.apa.az | 7

Курс доллара в четверг утром незначительно растет к иене, корректируясь после того, как геополитическая напряженность на Ближнем Востоке привела к удорожанию японской валюты накануне вечером, свидетельствуют данные торгов.

Как передает АПА-Экономикс, на утренних торгах курс доллара к иене рос до 106,91 иены за доллар со 106,79 иены на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару снижался до 1,2361 доллара за евро с 1,2368 доллара на предыдущих торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) повышался на 0,05% - до 89,55 пункта.

В четверг участники валютного рынка фиксируют прибыль после того, как в среду японская валюта подорожала на фоне обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Беспокойство на рынках вызвало с одной стороны заявление президента США Дональда Трампа по Сирии.