Руководитель делегации Литвы: «Явка избирателей в Азербайджане выше, чем в странах Европы»

2018-04-12 11:03 | www.apa.az | 7

«Члены нашей ассамблеи провели наблюдения на нескольких участках в Баку. Я очень рад, что была проведена серьезная подготовка к выборам».

Как сообщает АПА, об этом сказал наблюдавший за президентскими выборами 11 апреля в Баку президент Балтийской ассамблеи, руководитель делегации парламента Литвы Валериус Симулик.

По его словам, они стали свидетелями активности избирателей на участках: «Каждый свободно голосовал за своего кандидата. В вашей стране граждане продемонстрировали большую активность на выборах. Явка избирателей в Азербайджане выше, чем в странах Европы. Избирательный процесс полностью соответствовал законодательству».