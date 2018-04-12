Туркменам запрещают работать за границей

2018-04-12 11:22 | www.oxu.az | 5

У работников ряда госучреждений Туркмении начали брать расписки о том, что они не поедут на заработки за рубеж.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Азатлык», власти пошли на подобные меры, чтобы снизить поток трудовых мигрантов из республики.

Аналогичную бумагу о том, что они не намерены работать за границей, заставляют подписывать студентов, которые учатся в иностранных вузах.

Число туркменских граждан, желающих выехать на заработки в другие страны, значительно выросло в последние месяцы на фоне массового сокращения рабочих мест и принудительной отправки бюджетников в неоплачиваемые отпуска.

А.М.

