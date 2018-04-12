Сергей Лебедев: «Мы не столкнулись с фактами, ставящими под сомнение легитимность выборов»

2018-04-12 11:06 | www.apa.az | 8

«Президентские выборы в Азербайджане были организованы хорошо».



Как сообщает АПА, об этом сказал председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев. По его словам, наблюдательная миссия СНГ работает в Азербайджане с 20 марта: «Изначально было 20 долгосрочных наблюдателей. Накануне голосования в наблюдательную миссию добавились новые члены. В целом за процессом голосования следил 221 наблюдатель. Мы охватили все регионы».



С.Лебедев сказал, что Избирательный кодекс Азербайджана отвечает международным нормам: «Кодекс отражает волю граждан. Нас везде приветствовали и создали все условия для выполнения нашей миссии. Главная цель нашей миссии – не вмешиваться во внутренние дела страны, а проявлять уважение к ее законам. Люди пребывали в праздничном настроении. Они помогали пожилым и молодым людям, которые пришли голосовать впервые».



С.Лебедев отметил, что все кандидаты получили возможность представить свою программу в СМИ: «Исходя из всего этого, мы не столкнулись с фактами, ставящими под сомнение легитимность выборов. Голосование соответствовало Избирательному кодексу Азербайджана, оно было открытым и прозрачным. Для кандидатов была создана конкурентная среда. Были некоторые недостатки, но они в основном носили технический характер».



Руководитель наблюдательной миссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ Ильяс Умаханов также отметил, что президентские выборы в Азербайджане были проведены в соответствии с законом: «На Кавказе важно не наличие платформы, программы, а авторитета личности. Президент Азербайджана обладает таким авторитетом. К выборам был проявлен большой интерес. Азербайджан продолжает работу по совершенствованию избирательного законодательства. Я хотел бы отметить большую работу компетентных органов в связи с выборами. Я поздравляю азербайджанский народ с идеальной организацией выборов».