GISDI: Выборы прошли в соответствии со стандартами

2018-04-12 11:19 | www.apa.az | 6

GISDI - Гражданская инициатива за свободные и демократические выборы (Болгария) выступила с заявлением по итогам наблюдений на президентских выборах в Азербайджане 11 апреля.

Как сообщает АПА, глава наблюдательной миссии GISDI Михаил Мирчев сказал, что в день выборов процесс голосования был организован очень хорошо, никаких случаев давления или запугивания не наблюдалось: «Мы пришли к выводу, что никаких нарушений в связи с опечатыванием избирательных урн не наблюдалось. Кабины для голосования соответствовали всем стандартам, были созданы условия для тайного голосования. В целом, процесс голосования был нормальным и прозрачным. Были зафиксированы небольшие недочеты в подсчете голосов, составлении протоколов, однако они не оказали существенного влияния на результаты выборов. По результатам наблюдений, проведенных на 450 избирательных участках, GISDI пришло к заключению, что никаких негативных моментов, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не было. Азербайджанскому народу была предоставлена возможность сделать свободный политический выбор и проголосовать в спокойной обстановке».

Руководитель миссии сказал, что учитывая заключения всех наблюдателей, GISDI заявляет о том, что выборы в Азербайджане были проведены в соответствии с международными стандартами, результаты выборов отражают волю азербайджанского народа.