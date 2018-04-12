Азербайджанский футболист травмировал колено

2018-04-12 11:33 | www.oxu.az | 8

Бывший игрок сборной Азербайджана Руфат Дадашов пропустит оставшиеся матчи северо-восточной зоны (IV дивизион) Региональной лиги Германии.

Как передает Oxu.Az, у 28-летнего форварда берлинского «Динамо» обнаружена трещина в колене.

Форвард, сделавший «дубль» в прошлом матче чемпионата, пропустит 4-6 недель.

Ввиду того, что чемпионат завершится 12 мая, Дадашов сказал, что вряд ли сумеет восстановиться до того времени:

«В моем левом колене есть трещина. В самом лучшем случае я смогу сыграть 21 мая на финале кубка по берлинской зоне».

В полуфинале кубка «Динамо» встретится с «Теннис Боруссия». Дуэль, в которой победитель определится по результатам одного матча, состоится 18 апреля.

Отметим, что Руфат Дадашов на днях подписал двухлетний контракт с клубом «Пройссен Мюнстер», выступающим в III лиге Германии. К новой команде он примкнет по завершении текущего сезона.

Форвард, который может вновь получить приглашение в сборную Азербайджана, сейчас является бомбардиром Региональной лиги. На его счету 26 голов.

С.Т.

