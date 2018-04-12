Ильхам Алиев на открытии мечети Гаджи Джавад

2018-04-12 11:34 | www.oxu.az | 7

В Ясамальском районе столицы в четверг состоялось открытие нового здания мечети Гаджи Джавад.

Как передает Oxu.Az, на церемонии открытия присутствовали президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Глава Исполнительной власти Ясамальского района Азиз Азизов отчитался перед президентом о проделанной работе.

Напомним, по поручению президента Азербайджана было построено новое здание мечети Гаджи Джавад по адресу: Ясамальский район, улица Аббас Мирза Шарифзаде, 1.