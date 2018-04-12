Дадаш Мамедов участвует в Глобальном саммите по культуре в ОАЭ (ФОТО)

2018-04-12 11:20 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - Руководитель НПО Arts Council Azerbaijan, художник Дадаш Мамедов принимает участие от Азербайджана в Глобальном саммите по культуре 2018 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом Trend Life сообщил сам Мамедов.

Саммит проходит 8-12 апреля.

По словам Мамедова, на обсуждение саммита вынесены вопросы, связанные с сохранением культурного наследия, исследованием путей мобилизации талантов художественного сообщества, ролью культуры в контексте решения глобальных проблем современности, а также реализацией новых совместных проектов и другие.

"Участники саммита также обсудили вопросы влияния новейших технологий, которые зачастую меняют саму природу культуры и культурное взаимодействие в мире. Мы обсудили и рассмотрели поиск новых способов для финансирования искусства, поддержки творчества и социального развития. Особо отмечу, что формат саммита достаточно креативный. Так, выступления спикеров, скорее, напоминали формат "ток-шоу", что, на мой взгляд, гораздо эффективнее обычных выступлений со сцены. Ведь подобный формат предполагает постоянный обмен мнениями, живые дискуссии участников", - сказал руководитель НПО Arts Council Azerbaijan.