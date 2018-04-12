Заместитель председателя парламента Сербии: «Мы не столкнулись с негативными явлениями на выборах»

2018-04-12 11:23 | www.apa.az | 6
Заместитель председателя парламента Сербии Веролюб Арсич провел пресс-конференцию в связи с прошедшими в Азербайджане президентскими выборами.
Как сообщает АПА, зампред парламента отметил, что выборы были организованы на высоком уровне: «Поздравляю Ильхама Алиева с высоким результатом, желаю ему успехов в работе. Я стал свидетелем праздничной атмосферы в вашей стране. Народ активно шел на избирательные участки, чтобы выбрать своего президента. Мы не столкнулись с негативными явлениями на участках. Организация была на высоком уровне».
Веролюб Арсич коснулся вопроса отношений между Сербией и Азербайджаном. Он отметил, что сотрудничество между странами успешно продолжается.