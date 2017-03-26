В центре Киева произошла стрельба

2017-03-26 04:12 | www.apa.az | 2

В центре Киева произошла стрельба, ранен один человек, два человека задержаны. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте телеканала "Общественное телевидение".

"В центре Киева на улице Емельяновича-Павленко (бывшая улица Суворова) произошла стрельба, в результате был ранен мужчина. Об этом сообщает корреспондент "Общественного ТВ" с места происшествия. Инцидент произошел у ресторана "Хмели-Сунели", по предварительной информации, из-за ссоры", — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Уточняется, что один из участников инцидента был ранен в ногу, его забрала "скорая". Как сообщили телеканалу представители полиции, задержаны два человека.