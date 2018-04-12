Рухани поздравил президента Азербайджана

2018-04-12 11:29 | www.apa.az | 8

Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, в поздравительном письме говорится:

«Искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост президента. Этот выбор показывает, что азербайджанский народ поддерживает успешную политику вашего правительства и что он заинтересован в продолжении этого развития под вашим руководством. Я не сомневаюсь, что основанные на схожих культурных, религиозных и исторических корнях двух народов ирано-азербайджанская дружба и братство будут развиваться дальше. Желаю вам здоровья и успеха, а также процветания народу Азербайджана».