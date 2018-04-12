Бельгийский наблюдатель: «Голосование было проведено справедливо, давления на избирателей не оказывалось»

2018-04-12 11:33 | www.apa.az | 6

Наблюдательная миссия Европейского центра стратегической разведки и безопасности (Бельгия) распространила заявление в связи с проведенными в Азербайджане президентскими выборами.

Как сообщает АПА, член миссии Клод Монике сказал, что во время выборов нарушений не было, голосование было проведено справедливо и прозрачно, давления на избирателей не оказывалось.

«В день выборов мы побывали на 20 избирательных участках. Согласно нашим наблюдениям, выборы были плодотворными. Никаких серьезных нарушений зафиксировано не было», - подчеркнул он.

Клод Монике отметил, что процесс подсчета голосов на избирательных участках был открытым и прозрачным: «Установленные веб-камеры повышают прозрачность избирательного процесса. Мы проверили соответствие результатов «exit-poll» с предварительными итогами ЦИК. Мы оцениваем это как отражение демократических выборов».

Другой член миссии Симон Петермен особо подчеркнул активное участие в процессе голосования молодых людей.