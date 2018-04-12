Путин поздравил Ильхама Алиева

2018-04-12 11:54 | www.oxu.az | 7

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву по случаю переизбрания на пост президента Азербайджанской Республики.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В поздравлении глава Российского государства отметил, что убедительная победа на выборах наглядно подтверждает высокий политический авторитет Ильхама Алиева, свидетельствует о признании его заслуг в решении актуальных социально-экономических и внешнеполитических задач, стоящих перед Азербайджаном», - говорится в сообщении.

«Президент России высоко оценил усилия Ильхама Алиева по укреплению дружественных, добрососедских отношений между Москвой и Баку и выразил уверенность, что совместными усилиями государства обеспечат дальнейшее наращивание плодотворного двустороннего сотрудничества во всех областях, а также партнерского взаимодействия в региональных и международных делах, что, несомненно, отвечает коренным интересам российского и азербайджанского народов», - отмечается в информации.