Мировые лидеры поздравляют Ильхама Алиева - ОБНОВЛЕНО

2018-04-12 12:01 | www.oxu.az | 7

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на прошедших 11 апреля президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Oxu.Az, в поздравлении говорится, что эта победа является показателем доверия, которое оказывает Ильхаму Алиеву азербайджанский народ.

11:47

В адрес Ильхама Алиева поступают поздравления от лидеров государств по случаю его переизбрания на пост президента Азербайджана.

Как сообщает Oxu.Az, с уверенной победой на выборах 11 апреля Ильхама Алиева поздравили президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзияев, президент Кыргызстана Сооронбай Жеенбеков.

В поздравительных письмах содержатся пожелания удачи Ильхаму Алиеву в его деятельности по управлению страной.

Напомним, что ранее Ильхама Алиева поздравили президент и премьер-министр Турции, президенты Беларуси и Украины.