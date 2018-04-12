Сооронбай Жээнбеков: Победа Ильхама Алиева на президентских выборах стала ярким свидетельством доверия народа к проводимому им курсу

2018-04-12 11:49 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву по случаю убедительной победы на выборах Президента Азербайджанской Республики.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Президента Кыргызстана.

«Примите мои искренние и сердечные поздравления по случаю Вашего избрания на пост Президента Азербайджанской Республики! Ваша убедительная победа стала ярким свидетельством доверия азербайджанского народа к проводимому Вами курсу, направленному на стабильное и всестороннее развитие Азербайджанской Республики. Убежден, что совместными усилиями кыргызско-азербайджанские отношения будут и далее укрепляться и углубляться, основываясь на взаимном уважении и доверии», - говорится в поздравлении.

Сооронбай Жээнбеков пожелал Президенту Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности, дружественному азербайджанскому народу – мира и благополучия.

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