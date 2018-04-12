Наблюдательная миссия из Италии распространила заявление в связи с президентскими выборами в Азербайджане

2018-04-12 11:38 | www.apa.az | 6

Итальянские наблюдатели распространили заявление в связи с результатами президентских выборов в Азербайджане.



Как сообщает АПА, член миссии Франко Орси отметил, что в день выборов ситуация в стране была стабильной.

«Вмешательства со стороны местных властей и полиции в ход голосования не было. Кабины для голосования были установлены правильно с целью обеспечения анонимности, урны были запечатаны. Мы одобряем использование веб-камер во время голосования», - отметил он.

Ф.Орси добавил, что никаких ограничений для наблюдателей не было: «Избирательная активность была высока, и наблюдатели отметили высокий интерес общества к выборам. Были созданы условия для тех, кто не смог прийти на голосование - больным и пожилым. Для инвалидов были созданы пандусы».

Итальянские наблюдатели отметили, что выборы прошли в спокойной, свободной и прозрачной обстановке, вмешательств не было.