Французский наблюдатель: «Мы рассматриваем Азербайджан как союзника в борьбе с терроризмом»

2018-04-12 11:41 | www.apa.az | 7

«Люди приходили на избирательные участки и были полны энтузиазма. Выборы были организованы на высоком уровне».

Как сообщает АПА, об этом сказал секретарь руководителя азербайджано-французской межпарламентской группы дружбы Ясин Ламур на пресс-конференции, организованной в связи с президентскими выборами в Азербайджане.

Он заявил, что президентские выборы были организованы в соответствии с европейскими стандартами.

Я.Ламур отметил, что Франция является другом Азербайджана: «Иногда нас французов обвиняют в том, что мы здесь говорим одно, а во Франции - другое. Нет, это не так. Что я видел здесь в ходе наблюдений, то же самое скажу и во Франции. Между народами Франции и Азербайджана есть дружеские отношения. Мы рассматриваем Азербайджан как союзника в борьбе с терроризмом. Я надеюсь, что это союзничество будет продолжаться и в будущем».