Минтруда объяснило причину досрочной выдачи пенсий

2018-04-12 12:05 | www.oxu.az | 5

Среднемесячная сумма пенсий в Азербайджане выросла на 8,8 процента, в том числе среднемесячная сумма пенсий по возрасту – на 9,27 процента.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, в январе-марте доходы Государственного фонда социальной защиты составили 999,85 млн манатов, увеличившись на 10,50 процента, или на 95,01 млн манатов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В том числе доходы фонда от взносов обязательного государственного социального страхования выросли на 9,61 процента и составили 507,85 млн манатов. 63,8 процента, или 324,18 млн манатов, пришлось на долю негосударственного сектора, что говорит о выполнении прогноза на 102,1 процента.

Динамика роста доходов Государственного фонда социальной защиты позволило в этом году своевременно выплачивать пенсии каждый месяц, а в марте пенсии были выплачены раньше времени, перед праздником Новруз.

Л.А.

