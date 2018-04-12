ECR: Подсчет голосов на выборах Президента Азербайджана был проведен правильно, профессионально и прозрачно

2018-04-12 11:51 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Согласно заявлению фракции консерваторов и реформистов Европы в Европарламенте (ECR), некоторые недочеты, наблюдаемые в ходе состоявшихся 11 апреля президентских выборов в Азербайджане, не повлияли на итоговые результаты голосования. Об этом на брифинге, проведенном в связи с выборами, сказала член миссии наблюдателей из Польши Беата Собкевич.

По словам Собкевич, в целом, выборы были проведены профессионально, в соответствии с законодательством, в мирной, спокойной и прозрачной атмосфере. «Мы наблюдали за подсчетом голосов в ряде избирательных участков. По мнению всех участвующих наблюдателей, подсчет голосов был проведен профессионально, правильно и прозрачно. Делегация ECR приветствует совершенствования, достигнутые с точки зрения избирательного процесса, подготовки персонала, просвещения избирателей и общих процедур. К нашей миссии подключились другие многочисленные международные и местные наблюдательные группы. В ходе контактов с ними, во время нашего пребывания в Азербайджане, деятельность нашей миссии не столкнулась с какими-либо препятствиями», - сказала член миссии наблюдателей из Польши.

Собкевич добавила, что в день выборов миссия не наблюдала случаев нарушений.

Напомним, что в Азербайджане накануне завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

После обработки бюллетеней с 5201 избирательного участка, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86 процентов голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 19:00 дня голосования, на президентских выборах в республике проголосовали 74,51 процента, то есть 3 959 553 избирателя.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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