Албанский наблюдатель: «Президентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с международными стандартами»

2018-04-12 11:50 | www.apa.az | 7

«Президентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с международными стандартами».

Как сообщает АПА, об этом сказала член мониторинговой группы из Юго-Восточной Европы, представитель Албании Вокши Албана.

Она сказала, что в миссию входят 25 женщин: «Выборы были демократичными и прозрачными. Места для голосования были хорошо подготовлены. Во время наблюдения мы не столкнулись с проблемами в связи со списками избирателей. Голосование прошло спокойно, без вмешательства извне. Во время подсчета голосов мы также никаких проблем не заметили. Этот процесс прошел прозрачно. Все протоколы показывались наблюдателям по их первому требованию».