Путин поздравил Ильхама Алиева

2018-04-12 12:00 | www.apa.az | 6

Как сообщает московский корреспондент АПА, в поздравлении глава Российского государства отметил, что убедительная победа на выборах наглядно подтверждает высокий политический авторитет Ильхама Алиева, свидетельствует о признании его заслуг в решении актуальных социально-экономических и внешнеполитических задач, стоящих перед Азербайджаном.

Президент России высоко оценил усилия Ильхама Алиева по укреплению дружественных, добрососедских отношений между Москвой и Баку и выразил уверенность, что совместными усилиями государства обеспечат дальнейшее наращивание плодотворного двустороннего сотрудничества во всех областях, а также партнерского взаимодействия в региональных и международных делах, что, несомненно, отвечает коренным интересам российского и азербайджанского народов.