Маргвелашвили: Поздравляю своего друга...

2018-04-12 12:30 | www.oxu.az | 5

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.

Как сообщает Oxu.Az, в поздравительном письме Маргвелашвили выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами будут развиваться и впредь:

«Поздравляю своего друга Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики. Считаю, что многовековые дружеские отношения между Грузией и Азербайджаном будут продолжаться и впредь на благо наших народов».

Маргвелашвили пожелал удачи Ильхаму Алиеву в его государственной деятельности во имя мира и процветания азербайджанского народа.