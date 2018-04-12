Евроцентр стратегической разведки и безопасности: Президентские выборы в Азербайджане справедливы и легитимны

2018-04-12 12:23 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Европейский центр стратегической разведки и безопасности (ESISC) с головным офисом в Брюсселе подтверждает, что президентские выборы в Азербайджане справедливы и легитимны.

В ESISC считают, что состоявшиеся 11 апреля президентские выборы прошли свободно, в положительной атмосфере. В ходе кампании никаких нарушений порядка зарегистрировано не было. Об этом на проведенном сегодня брифинге сказал генеральный исполнительный директор Центра Клод Монике.

Генеральный исполнительный директор ESISC отметил, что представители Центра провели наблюдения в 20 избирательных участках в Баку. «Во время наблюдения мы стали свидетелями того, что выборы прошли мирно, с высокой прозрачностью, с соблюдением международных стандартов. На избирателей не оказывалось никакого давления. Результаты голосования по 20 избирательным участкам, в которых мы вели наблюдения, в конце избирательного процесса были отправлены в Центральный штаб в специально запечатанной коробке», - отметил Клод Монике.

Генеральный исполнительный директор ESISC также добавил, что во время выборов регистрационные списки были организованы в соответствии с юридической процедурой, использовались специальные бесцветные чернила, на участках были установлены веб-камеры. «Все это повышает прозрачность избирательного процесса. Таким образом, Европейский центр стратегической разведки и безопасности подтверждает, что президентские выборы в Азербайджане были справедливы и легитимны. Результаты выборов выразили волеизъявление азербайджанского народа», - сказал Клод Монике.

Напомним, что в Азербайджане накануне завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

После обработки бюллетеней с 5201 избирательного участка, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86 процентов голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 19:00 дня голосования, на президентских выборах в республике проголосовали 74,51 процента, то есть 3 959 553 избирателя.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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