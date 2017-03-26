На Гавайях из-за угрозы взрыва эвакуировали несколько сотен человек

2017-03-26 05:27 | www.trend.az | 4

Полиция произвела эвакуацию нескольких сотен посетителей пляжа в заливе Ханаума на Гавайях из-за обнаружения подозрительного предмета, передает РИА Новости со ссылкой на издание Hawaii News Now.

На место прибыли правоохранители и бригада взрывотехников, которые проверят подозрительный предмет. По данным полиции, предмет выглядит как небольшая металлическая коробка, он был обнаружен одним из спасателей.

На место также прибыли сотрудники пожарной службы города Гонолулу. Информации о том, как долго пляж будет закрыт для посетителей, пока не поступало.