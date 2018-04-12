Президент Таджикистана поздравил азербайджанского коллегу

2018-04-12 12:49 | www.apa.az | 6

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева по случаю переизбрания на пост президента.

Как сообщает АПА, в поздравительном письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович. Мне доставляет истинное удовольствие направить Вам самые искренние поздравления в связи с Вашей убедительной победой на выборах Президента Азербайджанской Республики. Народ Азербайджана своим волеизъявлением еще раз продемонстрировал свое высокое доверие проводимой под Вашим руководством политике, направленной на устойчивое процветание страны и укрепление ее авторитета на международной арене. Благодаря Вашему многолетнему упорному труду и усилиям Азербайджан добился значительных успехов в своем социально-экономическом развитии, и мы искренне радуемся этим достижениям наших друзей. Мы убеждены, что в предстоящие годы таджикско-азербайджанское взаимодействие получит новое развитие в интересах двух стран. Готов совместно с Вами приложить для этого все необходимые усилия. Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья, счастья и дальнейших успехов в Вашей государственной деятельности и новых свершений на благо дружественного народа Азербайджана».