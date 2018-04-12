Погода резко изменится – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2018-04-12 12:34 | www.oxu.az | 4

Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана сделал предупреждение в связи с погодными условиями.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, с 13 по 16 апреля в западных районах страны ожидается нестабильная погода, будут грозы, дожди, в горных районах выпадет снег.



В некоторых местах пройдут ливни, есть вероятность выпадения града. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер, температура воздуха снизится по сравнению с предыдущими днями на 4-7 градусов. Возможно повышение уровня воды в реках.