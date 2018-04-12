Обнародованы итоги президентских выборов – ОБНОВЛЕНО

2018-04-12 12:39 | www.oxu.az | 7

В Центризбирком представили отчеты 5 641 избирательный участок, подсчитано 3 миллиона 962 96 избирательных бюллетеней.

Как передает Oxu.Az, об этом председатель Центризбиркома Мазахир Панахов сказал на сегодняшней пресс-конференции.

Согласно текущим результатам, Ильхам Алиев набирает 86,3 процента, Захид Орудж - 3,11 процента, Гудрет Гасангулиев - 3,02 процента, Сардар Джалалоглу - 3,03 процента, Хафиз Гаджиев - 1,52 процента, Араз Ализаде - 1,38 процента, Фарадж Гулиев - 1,17 процента, и Рази Нуруллаев - 0,74 процента голосов.

11.04.2018 / 23:35

Председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов обнародовал первичные результаты президентских выборов.

Как сообщает Oxu.Az, по словам главы ЦИК, результаты нижеследующие:

Ильхам Алиев – 86,09%

Гудрет Гасангулиев – 3,4%

Сардар Джалалоглу – 2,97%

Захид Орудж – 3, 07%

Хафиз Гаджиев – 1,51%

Араз Ализаде – 1,4%

Фарадж Гулиев– 1,18%

Рази Нуруллаев – 0,74%

А.Б.

