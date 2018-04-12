Российские школьники заинтересованы получать образование в UNEC (ФОТО)

2018-04-12 13:33 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Ученые UNEC приняли участие в международной конференции, состоявшейся в России, сообщает вуз в четверг.

XII международная конференция, организованная Домодедовским филиалом Российского государственного гуманитарного университета, состоялась по теме «Государственные структуры и правовые, управленческие, гуманитарные проблемы субъектов предпринимательства: Россия и международный опыт».

На конференции были затронуты вопросы управления в государственных структурах, обсуждены экономические, правовые, этические проблемы субъектов предпринимательства. В то же время состоялся обмен мнениями по проблемам реформ, экономической безопасности в системе государственного контроля, а также финансовые и управленческие проблемы в системе учреждений высшего образования.

В международной конференции приняли участие заведующий Научным отделом UNEC, профессор Захид Мамедов и декан факультета Бизнеса и менеджмента, доцент Мирага Ахмедов, а также представители Болгарии, Чехии, Польши, Сербии, Словакии и ведущих университетов других стран.

Профессор UNEC Захид Мамедов рассказал о стратегических целях социально-экономической политики, проводимой в Азербайджане. Он довел до внимания участников конференции широкие возможности, созданные государством в формировании современных субъектов предпринимательства во всех сферах экономики, благоприятную среду для эффективного использования своих потенциалов.

Мамедов отметил осуществляемую в Азербайджане экономическую политику, направленную на ускорение развития предпринимательства, усиление роли предпринимательства в решении социально-экономических проблем страны.