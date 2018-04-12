Председатель комитета: «Доходы госбюджета за последние 15 лет выросли в 13,5 раза»

2018-04-12 12:53 | www.apa.az | 7

«Объем валового внутреннего продукта в Азербайджане в 2004-2017 годах в реальном выражении вырос в 3,2 раза, производство промышленной продукции - в 2,6 раза, производство сельскохозяйственной продукции - в 1,7 раза, доходы госбюджета - в 13,5 раза, номинальные доходы населения – в 8,6 раза, инвестиции в основной капитал – в 3 раза, средняя номинальная заработная плата – в 6,8 раза, минимальная заработная плата – в 12,9 раза».

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил глава Госкомитета по статистике Таир Будагов в интервью, опубликованном на сайте партии Ени Азербайджан. По его словам, уровень безработицы в стране снизился с 9,2% до 5%, а уровень бедности - с 44,7% до 5,4%. «По данным Всемирного банка, в 2003-2016 годах Азербайджан поднялся на 59 ступеней в рейтинге стран по величине ВВП на душу населения, рассчитанного по паритету покупательной способности, заняв 78-е место среди 221 страны. Согласно расчетам Всемирного экономического форума в Давосе, в 2003 году Азербайджан занимал 64-е место среди 125 стран в рейтинге конкурентоспособности экономики, а уже в 2017 году поднялся на 35-ю строчку среди 137 стран», - сказал он.

Т.Будагов отметил, что в 2017 году зафиксирован рост ВВП в годовом выражении за счет роста ненефтяного сектора. В этом периоде добавленная стоимость сектора транспорта и складского хозяйства в годовом сравнении увеличилась на 8,5%, информации и связи – на 6,6%, размещения туристов и общественного питания – на 5,9%, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства – на 4,2%, торговли и ремонта транспортных средств – на 2,5%, других областей – на 1,5%.