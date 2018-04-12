За ввоз в Азербайджан наркотиков на сумму 40 тысяч долларов задержан наркодилер

2018-04-12 12:59 | www.apa.az | 6

Сотрудники органов внутренних дел провели очередную успешную операцию с целью предотвращения ввоза наркотических веществ в Азербайджан.

Как сообщили АПА в МВД, в результате операции, проведенной в Билясуварском районе, сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками был задержан житель Ширвана Хаял Дамиров. Во время обыска в его автомобиле был обнаружен опиум весом 18 кг 120 граммов.

Во время допроса Х.Дамиров сказал, что несколько месяцев назад в социальной сети «Odnoklassniki.ru» он познакомился с гражданином Ирана, неким Сахаватом. Он сказал Х.Дамирову, что через своих знакомых отправит в Азербайджан крупную партию опиума и попросил его помочь в организации продажи наркотических средств, на что Хаял Дамиров дал согласие.



9 апреля некий Сахават связался с Х.Дамировым и сказал, что спрятал наркотические средства в условленном месте на правой стороне автомагистрали Алят-Астара.



В ходе следствия было установлено, что задержанные должны были продать опиум за 40 000 долларов США и частями отправлять деньги Сахавату.



По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Ведется следствие.