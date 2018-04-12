Прогноз погоды на завтра

2018-04-12 12:44 | www.oxu.az | 3

В Баку и на Абшеронском полуострове 13 апреля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами будет слабый туман. Будет дуть порывистый северо-западный ветер.



Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на полуострове ночью составит 8-11°, днем 14-18° тепла, в столице - ночью 8-10°, днем 16-18° тепла.



Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность - 60-70%.



В районах Азербайджана 13 апреля местами ожидаются грозы, временами – дожди, в горных районах – снег. Утром будет туман. Будет дуть порывистый западный ветер.



Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 15-20°, в горах - ночью 3-6°, днем 6-9° тепла.