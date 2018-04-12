В Азербайджане задержан «наркобарон» - ФОТО

2018-04-12 13:17 | www.oxu.az | 7

В результате операции, проведенной в Билясуварском районе сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, задержан житель Ширвана Хаял Дамиров.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве внутренних дел, во время обыска в его автомобиле был обнаружен опиум весом 18 кг 120 граммов.

В ходе допроса Х.Дамиров сказал, что несколько месяцев назад в социальной сети «Odnoklassniki.ru» он познакомился с гражданином Ирана неким Сахаватом.

Сахават сказал ему, что через своих знакомых отправит в Азербайджан крупную партию опиума и попросил помочь в организации продажи наркотических средств, на что Дамиров дал согласие.

Сахават, связавшись с Дамировым 9 апреля, сказал, что спрятал наркотические средства в условленном месте на автомагистрали Алят-Астара.

В ходе следствия было установлено, что задержанный должен был продать опиум за 40 000 долларов США и частями отправлять деньги Сахавату.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Ведется следствие.