Китай готов укреплять сотрудничество по инициативе "Один пояс - один путь"

2018-04-12 13:41 | www.trend.az | 5

Китай готов укреплять финансовое и инвестиционное сотрудничество со всеми сторонами инициативы "Один пояс – один путь" ради всеобщего развития и продвижения реализации выгодных проектов, заявил в четверг глава Народного банка Китая (ЦБ) И Ган, передает РИА Новости.

В Пекине в четверг состоялась церемония открытия Центра развития потенциала МВФ-Китай, о создании которого год назад объявил председатель КНР Си Цзиньпин. После церемонии открытия, на которой выступили директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и глава Народного банка Китая (ЦБ) И Ган, состоялась конференция МВФ и Народного банка Китая по проекту "Один пояс — один путь".

"Китай готов укреплять сотрудничество с каждой стороной в сфере инвестиций и финансирования, совместно продвигать развитие инициативы "Один пояс – один путь", совместно строить глобальную экономику открытого типа", — заявил И Ган на церемонии открытия.

Он подчеркнул, что Китай в рамках реализации проектов инициативы "Один пояс — один путь" придерживается принципов "совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования".