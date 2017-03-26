Число пострадавших при мощном взрыве в Великобритании превысило 30 человек (Обновлено)

2017-03-26 05:45 | www.trend.az | 4

05:45 (GMT+4) Число пострадавших в результате мощного взрыва на западе Великобритании, произошедшего, предположительно, из-за утечки газа или пожара, возросло до 32, сообщили в местной службе скорой помощи, передает РИА Новости.

"Новая информация по инциденту в Виррале: 30 пациентов с легкими травмами и два пациента с тяжелыми ранениями были госпитализированы", — сообщили медики в своем Twitter.

Взрыв произошел в воскресенье в графстве Мерсисайд в районе Виррал (Wirral). На место прибыли многочисленные правоохранители и машины скорой помощи. Жители близлежащих домов были эвакуированы.

04:22 (GMT+4) Количество людей, получивших ранения в результате мощного взрыва на западе Великобритании, предположительно, из-за утечки газа или пожара, возросло до 24, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание Liverpool Echo.

По данным издания, один человек получил серьезные ранения, он госпитализирован. Еще 23 человека получили легкие ранения. Жители близлежащих домов эвакуированы.

03:23 (GMT+4) По меньшей мере 15 человек получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в субботу вечером в пригороде Ливерпуля на западе Англии, передает ТАСС со ссылкой на газету Mirror.

Взрыв прогремел в частном доме, практически полностью разрушив здание. Осколками оказались повреждены и соседние строения, в их числе переполненный ресторан и магазины.

На месте ЧП работают спасатели и полиция. Пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, мог взорваться баллон с бытовом газом.

04:22 (GMT+4)