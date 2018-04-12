Сборная Азербайджана улучшила свою позицию в рейтинг-листе ФИФА

2018-04-12 13:07 | www.apa.az | 8

Опубликован новый рейтинг-лист сборных ФИФА. Как сообщает apasport.az, в таблице, в которую включены 211 команд, привлекает внимание ряд изменений и это связано с проведением за последние 4 недели большого количества игр на уровне сборных.

Изменения коснулись и сборной Азербайджана. По сравнению с прошлым месяцем подопечные Гурбана Гурбанова совершили подъём на 1 строчку.

В прошлом месяце наша сборная с 243 очками занимала 127-ое место, а сейчас с 245 очками делит 126-ую строчку на планете. Наша сборная получила прибавку в 2 очка к своему рейтингу по итогам 2 контрольных матчей. Она пополнила свой очковый запас вследствие проигрыша Беларуси (0:1) и ничьей с Македонией (1:1).

Наша команда делит 126-128-ые места с Суданом, Сент-Китсом и Невисом. Обе эти сборные совершили большой спуск.

В целом на соседних строчках с нашей командой произошли значительные изменения. Пять сборных – Антигуа и Барбуда, Таиланд, Тайбэй, Йемен и Казахстан обошли нашу сборную, а 4 страны – Туркмения, Новая Зеландия, Никарагуа и Гватемала совершили спуск, позволив нам опередить себя.

Наша сборная и её соседи

122 (129). Таиланд – 253

123 (112). Руанда – 252

124 (139). Антигуа и Барбуда – 251

125 (140). Йемен – 250

126 (107). Сент-Китс и Невис – 245

126 (127). Азербайджан – 245

126 (117). Судан – 245

129 (114). Туркмения – 242

129 (128). Того – 242

Произошли изменения и в списке 10 сильнейших команд мира. Состав «десятки» не изменился, но произошли изменения в позициях команд, занимающих 3-10-ые места.

Первая «десятка»

1 (1). Германия – 1533

2 (2). Бразилия – 1384

3 (5). Бельгия – 1346

4 (3). Португалия – 1306

5 (4). Аргентина – 1254

6 (8). Швейцария – 1179

7 (9). Франция – 1166

8 (6). Испания – 1162

9 (10). Чили – 1146

10 (7). Польша – 1118

Наибольший рывок в списке совершили соперники нашей сборной. Киргизия, с которой мы встретимся в контрольной игре, совершила подъём на 40, наш соперник в Лиге наций Косово на 24 строчки. Улучшили свою позицию и Фарерские острова, с которыми мы встретимся на этом турнире – подъём на 3 строчки. Мальта сохранила свою позицию. Латвия, которая примет нашу сборную в товарищеском матче совершила спуск на 8 строчек.

Соперники нашей сборной

75 (115). Киргизия – 424

94 (97). Фарерские острова – 364

139 (131). Латвия – 217

152 (176). Косово – 164

185 (185). Мальта – 62

Отметим, что сборная соседней Турции поднялась на 37-ое место. Турки совершили подъём на 1 строчку, имеют 714 очков.