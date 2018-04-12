Сборная Азербайджана улучшила позицию в рейтинге ФИФА

2018-04-12 13:31 | www.oxu.az | 6

Опубликован новый рейтинг-лист сборных ФИФА.

Как сообщает Oxu.Az, согласно данным таблицы, сборная Азербайджана по сравнению с прошлым месяцем поднялась на 1 строчку.

Так, если в прошлом месяце подопечные Гурбана Гурбанова с 243 очками расположились на 127-ом месте, то сейчас с 245 очками делят 126-ую строчку.

Наша сборная получила прибавку в два очка к своему рейтингу по итогам двух контрольных матчей - после проигрыша Беларуси (0:1) и ничьей с Македонией (1:1).

Наша команда делит 126-128-е места с Суданом, Сент-Китсом и Невисом. Обе эти сборные совершили большой спуск.

122 (129). Таиланд – 253

123 (112). Руанда – 252

124 (139). Антигуа и Барбуда – 251

125 (140). Йемен – 250

126 (107). Сент-Китс и Невис – 245

126 (127). Азербайджан – 245

126 (117). Судан – 245

129 (114). Туркмения – 242

129 (128). Того – 242