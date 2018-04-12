Президент: Это наша история

2018-04-12 13:57 | www.oxu.az | 5

Открытие мечети Гаджи Джавад как первое мероприятие после президентских выборов является наглядным примером отношений между государством и религией.

Об этом, как передает Oxu.Az, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече в четверг с членами религиозной общины мечети Гаджи Джавад.

«Поздравляю вас с открытием нового здания мечети Гаджи Джавад. Это прекрасное событие, прекрасная мечеть.

Мечеть построена в традиционном архитектурном стиле Азербайджана. Ее внутреннее оформление, внешний вид радуют глаз.

Вы, представители общины мечети Гаджи Джавад, хорошо знаете, что прежнее здание мечети уже находилось в непригодном состоянии. Этот вопрос возник тогда, когда вокруг мечети начали вестись созидательные работы, создаваться общественные зоны, дорожные узлы, мечеть находилась в непригодном, можно сказать, аварийном состоянии.

После того, как я об этом узнал, то сразу же распорядился, чтобы вблизи мечети Гаджи Джавад было построено новое здание для нее, и новому зданию было дано название Гаджи Джавад. Потому что эта мечеть - мечеть Гаджи Джавад, просто у нее новое здание», - сказал глава государства.

«Я очень рад, что в последние годы в Азербайджане охраняются, восстанавливаются наши религиозно-культурные памятники. Это наша история», - подчеркнул президент.