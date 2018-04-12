ЕС предоставит Грузии новый пакет макрофинансовой помощи

2018-04-12 14:02 | www.trend.az | 6

ЕС принял решение предоставить Грузии макрофинансовую помощь для поддержания экономической стабильности, говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС, передает РИА Новости.

"Совет принял решение о предоставлении макрофинансовой помощи Грузии в размере до 45 миллионов евро. Она поможет покрыть финансовые потребности Грузии, поддержать экономическую стабилизацию и ее программу структурных реформ", — сообщили в пресс-службе.

Макрофинансовая помощь оказывается ЕС странам-партнерам с трудностями платежного баланса, доступна только для стран, получающих поддержку от МВФ. Это третья подобная операция для Грузии после 2008 года.