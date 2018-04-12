Состоялся телефонный разговор между президентами России и Азербайджана

2018-04-12 14:11 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В четверг Президент России Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

Президент Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя благоденствия азербайджанского народа и развития страны.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что российско-азербайджанские связи и впредь будут успешно развиваться во всех сферах.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность Владимиру Путину за проявленное внимание и поздравление. Глава государства в свою очередь выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии связей между Азербайджаном и Россией и еще более тесном сотрудничестве двух стран.

В ходе телефонной беседы главы государств обменялись мнениями по опирающимся на стратегическое партнерство перспективам азербайджано-российских двусторонних дружественных отношений.

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