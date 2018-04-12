Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

2018-04-12 13:51 | www.apa.az | 5

Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает АПА, в распространенной пресс-службой президента Азербайджана информации говорится, что президент Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах, пожелал успехов в президентской деятельности, направленной на благополучие азербайджанского народа и процветание нашей страны. Владимир Путин выразил уверенность, что российско-азербайджанские отношения и впредь будут успешно развиваться во всех сферах.



Президент Ильхам Алиев выразил благодарность Владимиру Путину за внимание и поздравление. В свою очередь глава государства выразил уверенность, что отношения между Азербайджаном и Россией будут развиваться дальше, и что наши страны будут тесно сотрудничать друг с другом.



В ходе телефонного разговора президенты обменялись мнениями о перспективах основывающихся на стратегическом партнерстве двусторонних дружеских отношений между Азербайджаном и Россией.